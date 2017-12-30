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Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'ın Kuzey Kordofan ile Kassala eyaletlerinde 6 aylık olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 18:20
Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in çıkardığı kararname ile Kuzey Kordofan ve Kassala eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın, Sudan Meclis Başkanı Danışmanı Abdulmacid Harun'a dayandırdığı haberde, kararnameyi incelemek için yarın parlamentoda bir komisyonun kurulacağı ifade edildi.

Olağanüstü hal kararının iki vilayetteki ruhsatsız silahları toplama faaliyetlerinin tamamlanması amacıyla ilan edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 18:20
  1. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
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