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Sudan'da Erdoğan'a dikkat çeken karşılama müziği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hartum Üniversitesi fahri doktora törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken çalınan müzik dikkatlerden kaçmadı.
26 Aralık 2017 Salı 00:43
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 00:43
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Hartum Üniversitesi fahri doktora töreni
dikkat çeken karşılama müziği
Ad Soyad
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Alparslan1071
1 sa önce
Sudan dirilişle inliyor.....Yerli melunlar Türkiyede kuduruyor :)))
Orhan
1 sa önce
Yalnız bayrağımızı yalandan değil cidden samimi bir şekilde sallıyorlar TÜRK BEKLENENDİR Allah cc izniyle
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