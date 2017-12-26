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Sudan'da Erdoğan'a dikkat çeken karşılama müziği

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hartum Üniversitesi fahri doktora törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken çalınan müzik dikkatlerden kaçmadı.

26 Aralık 2017 Salı 00:43
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 00:43
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Sudan ziyareti
  3. Hartum Üniversitesi fahri doktora töreni
  4. dikkat çeken karşılama müziği
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Sudan dirilişle inliyor.....Yerli melunlar Türkiyede kuduruyor :)))
  • Orhan Orhan 1 sa önce
    Yalnız bayrağımızı yalandan değil cidden samimi bir şekilde sallıyorlar TÜRK BEKLENENDİR Allah cc izniyle

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