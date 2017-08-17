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Sudan’da e-tarıma geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Bakanı Al-Sadık Fadlallah, Sudan’da e-tarıma geçileceğini açıkladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
Sudan’da e-tarıma geçilecek

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle dün düzenlenen çalıştayda, Sudan personelinin bilgi teknolojisinin tarıma uygulayabilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Sudan’daki çiftçilere yardım eden bir hizmet başlatmaya çalıştıklarını aktaran Fadlallah, tarım sektöründe artık bakanlıkla çiftçiler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak elektronik hizmetlere geçileceğini söyledi.

FAO temsilcisi Veronica Quatorolla, Sudan’da gıda güvenliği sağlamak için tarım sektörünün geliştirilmesinin ve modern araçların kullanılmasının önemini vurguladı. Quatorolla, Sudan’ın teknolojinin sürdürülebilirliğine izin veren ulusal bir stratejiye sahip olduğunu da belirtti.

Ulusal Bilgi Merkezi Genel Müdürü Mohamed Abdul Rahim, Sudan’ın bilgi alanında büyük adımlar attığını ve dijital alana dönüşüm de dahil olmak üzere hükümetin elektronik alt yapısının olduğunu ifade etti.

FAO Bölgesel Başkanı Dr. Magdi Latif, Sudan’da e-tarım ile bağlantılı olarak bilgi ve iletişim sistemleri için bir strateji geliştirmeye başladıklarını ve bazı atölye çalışmalarının ortaya çıkmasının mümkün olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
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