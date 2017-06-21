Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
Sudan'ın kuzeyinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.21 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Halife eş-Şami, yaptığı yazılı açıklamada, resmi bir görev için ülkenin kuzeyindeki Dongola kentinden Ed-Debbe'ye gitmek üzere havalanan Mi-17 tipi askeri helikopterin olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğünü belirtti.
Şami, helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebatın tümünün yaşamını yitirdiğini aktardı.