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Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Sudan'ın kuzeyinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Halife eş-Şami, yaptığı yazılı açıklamada, resmi bir görev için ülkenin kuzeyindeki Dongola kentinden Ed-Debbe'ye gitmek üzere havalanan Mi-17 tipi askeri helikopterin olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğünü belirtti.

Şami, helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebatın tümünün yaşamını yitirdiğini aktardı. 



Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:27
  1. Ahmed Halife eş-Şami
  2. helikopter
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