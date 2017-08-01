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Sudan’da altın üretimi 50.22 tona ulaştı

Sudan’da madencilik sektöründe altın üretimi 50.22 tona ulaştı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:46
Sudan’da altın üretimi 50.22 tona ulaştı

Sudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafındanaltı ayda bir yayınlanan üretim raporuna göre, yılın ilk yarısında doğal madencilik sektörünün payının 42,6 tona yaklaşırken, altın üretiminin de 50.22 tona ulaştığı bildirildi. Ayrıca raporda, Sudan Merkez Bankasının 16,1 ton altın ihraç ettiği, özel sektörün ise 2,2 ton ihraç ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sudan altın üretiminde dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 1 milyondan fazla Sudanlı ise maden sektöründe çalışıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:46
  1. Sudan
  2. Merkez Bankası
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