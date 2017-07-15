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Sudan'da ABD çatlağı: 3 Ay daha uzatıldı

Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Yusuf, Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen, ABD'nin ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararı almasının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
Sudan'da ABD çatlağı: 3 Ay daha uzatıldı

Sudan ekonomisinin, ABD'nin ülkeye uyguladığı ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararıyla yeni bir bocalama sürecine gireceği belirtiliyor.

Lusail Ekonomi Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Adil el-Baz yaptığı açıklamada, "Karar, ekonominin tökezlemesine, ulusal para biriminin değerinin düşeceği, enflasyonun yükselip yatırımcıların ülkeye gelmekte tereddüt edeceği yeni bir sürece girilmesine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Baz, sürenin uzatılmasıyla ilgili kararın ABD kurumları arasındaki görüş ayrılığının bir sonucu olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Beyaz Saray'daki bazı danışmanlar, yaptırımların kaldırılmamasına gerekçe bulamayınca belli bir zaman dilimi vererek, Sudan ekonomisine zarar verecek oyalama taktiğine başvurmaya mecbur kaldılar."

ABD'nin aldığı kararın "objektif" olmadığını vurgulayan Baz, bu kararın ABD Kongresi üyelerinin baskıları sonucu alındığı görüşünü ifade etti.

Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Bekri Yusuf ise Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen alınan erteleme kararının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını belirtti.

Yusuf, karar nedeniyle Amerikan şirketlerinin pek çok stratejik yatırım fırsatını kaybedeceğini dile getirdi.

HÜKÜMET, ABD İLE İLİŞKİLERİNE DEVAM EDECEK

ABD'nin kararına tepki olarak Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Washington'la müzakere komitesinin işlerini dondurma kararı aldı. Ancak, Sudan hükümeti ABD yönetimine karşı olumlu tutum içinde olmaya devam edeceğini duyurdu.

Devlet Bakanı Usame Faysal, ABD şirketlerini Sudan'da yatırım yapmaya çağırmaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.

ABD yönetimi, 6 aylık sürenin sonunda 13 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
  1. Sudan
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  3. Beyaz Saray
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