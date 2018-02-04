Sudan ve Güney Sudan sınırı askerden arındırılıyor

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Sudan Genelkurmay Başkanı İmadeddin Mustafa Adevi ve Güney Sudan Savunma Bakanı Kuol Manyang’ın katılımıyla Sudan-Güney Sudan Ortak Siyasi ve Güvenlik Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusu ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.

Adevi ve Manyang, toplantı sonrası iki ülke sınırında askerden arındırılmış güvenli sınır bölgesi kurulması anlaşmasının şubat ayı sonu itibarıyla yürürlüğe sokulması için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Güney Sudan ve Sudan arasında ilk olarak 2011 yılında yapılan anlaşma gereği, iki ülke sınırları içerisinde 10 kilometrelik toplamda 20 kilometrelik derinlikte askerden arındırılmış tampon bölge kurması amaçlanıyordu.

İki ülkenin de birbirini muhalifleri silahlandırmak ve desteklemekle suçlamasıyla soğuyan ilişkiler sebebiyle anlaşma yürürlüğe girmemişti.

Güney Sudan'ın, Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan etmesi sonrası iki ülke arasında petrol gelirleri, sınır güvenliği ve ticaret alanlarında çok sayıda anlaşmaya imza atılmıştı.