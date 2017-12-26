Sudan Sevakin'i Türkiye'ye tahsis etti

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de, Sevakin Adası'nın imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etti. Osmanlı adasının restorasyonunu Türkiye yapıp ihya edecek. Peki Sevakin Adası nerede ve önemi ne?

1517 YILINDA TÜRK TOPRAKLARINA KATILDI

Sevakin Adası, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan'ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz'in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan'ın Kızıldeniz'e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke'ye gitmek için hac kapısı oldu.