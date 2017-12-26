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Sudan Sevakin'i Türkiye'ye tahsis etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istedi, Sudanlı mevkidaşı Ömer el Beşir, Osmanlı'nın Kızıldeniz'deki stratejik üssü Sevakin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etti.

26 Aralık 2017 Salı 21:43
Sudan Sevakin'i Türkiye'ye tahsis etti

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de, Sevakin Adası'nın imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etti. Osmanlı adasının restorasyonunu Türkiye yapıp ihya edecek. Peki Sevakin Adası nerede ve önemi ne?

1517 YILINDA TÜRK TOPRAKLARINA KATILDI

Sevakin Adası, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan'ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz'in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan'ın Kızıldeniz'e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke'ye gitmek için hac kapısı oldu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 21:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    İsrailin BAE ve SUUD eliyle yapmaya çalıştığı bölge hakimiyeti Sevakin hamlesiyle durduruldu....Elhamdulillah......Kudurabilirsin KK...Fetö ve türevleri
  • CorumluCorumlu2 sa önce
    Bu adayi almak, somaliye, katara ve diger islam ulkelerine us kurmak ulkemiz ve islam aleminin gelecegi icin cok buyuk stratejik oneme sahiptir.islam cografyasini somurgecilerin ellerinden kurtarmanin buralara adalet ve refahi getirmenin baslangic isaretleridir bunlar. Allah islam ulkelerinede RTE gibi liderler nasip etsin de bir an once dunya milletleine hakkin geldigini zulmun bittigini ve batilin zail oldugunu gosterelim.
  • ali doğanali doğan2 sa önce
    biz elimizdeki adaları yunanistan a teslim edelim taaassaa sudandan ada isteyelimmm ne diyelim bunlara.....
  • Omanlı Torunları Hepkahraman TürkmilletiOmanlı Torunları Hepkahraman Türkmilleti3 sa önce
    Sevakin adası Canlanacak yeniden Türkİslam Mührü Vurulacak .Ve ticari bir cazibe merkezi Kızıldeniz de limanı ve Türk Fıkratynleri destroyel leri Deniz altları yanaşa bilecek.Olası Kızıldeniz deki (İsrail ve Suudi Arabistanın fitnelerine şerlerine)YILDIRIM HANGİBİ MÜDALE EDEBİLECEĞİZ bölgedeki güçlerimize.
  • zaimoğluzaimoğlu3 sa önce
    akdenizdeki adaları yunana peşkeş çekenler kıbrısı illada rumlara vermek isteyenler hava atma peşindeler
  • NN3 sa önce
    KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ TİCARET SİYASET KÜLTÜREL SANAYİEKONOMİK OLMAKLABİRLİKTE KARDEŞLİK BİRLİĞİOLMALİVE KAZAN KAZANİLKESİNEDAYALI GUZEL GELİŞME
  • Türk milleti Türk milleti 3 sa önce
    Toki ya da emlak konutgiderbeton yığınlarıdikmeye

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