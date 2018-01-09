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Sudan o bölge için harekete geçti

Sudan, Mısır ile tartışmalı olduğu Halaib Üçgeni bölgesi hakkında BMGK’ya tekrar şikayette bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 16:54
Sudan o bölge için harekete geçti

Sudan, Mısır ile tartışmalı olduğu Halaib Üçgeni bölgesi hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayetini yineledi.

Sudan BM Daimi Temsilcisi Ömer Dahab tarafından gönderilen mektupta, güvenlik konseyi başkanının Sudan mektubunu, belge olarak konsey üyelerine göndermesi istendi.

Sudan mektubunda, 1958 yılından bu yana Mısır tarafının müzakereleri ve Halaib hakkında uluslararası hakemliği reddediyor olması da vurgulandı.

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halaib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesiyle ilgili zaman zaman karşı karşıya geliyor.

Zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çeken 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halaib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Bölge sakinlerine Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:54
  1. mısır
  2. sudan
  3. BM
  4. "Halaib Üçgeni"
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