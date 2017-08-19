Sudan Geçirme Yarışması Eren için yapılacak

Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’ndeki Büyük Menderes Nehrin’de 744 yıllık tarihi gelenek olan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı için Bayramyeri’nden 15 Temmuz Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Çal çoban köpekleri ve koyunları ile birlikte yürüyen ilçe halkı, renkli görüntülere sahne oldu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan bu yıl ki etkinliği, Maçka’da hain teröristler tarafından şehit edilen Eren’e ithaf ettiklerini belirterek, "26-27 Ağustos’ta yarışları başlatmış olacağız. Ben öncelikle bu 744 yıllık geleneği bu günlere getirenlerden Allah razı olsun diyorum. Hep şunu söylüyoruz, milletler kültürleriyle, varlıklarıyla, kendi değerleriyle var olur. Yoksa yok olmaya mahkumdurlar. İnşallah biz de bugüne kadar bize getirilen bu geleneği biz de elimizden geldiği kadar gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. 26 Ağustos’ta Aşağıseyit’te ilk önce kuzu güzellik yarışması, koyun güzellik yarışması, koyun kırkma yarışması ve güzel çoban köpeği yarışması ile başlatmış olacağız. 27 Ağustos’ta da Sudan Geçirme Festivalimizi yapmış olacağız. Bu senenin ayrı bir önemi var bizim için. İnşallah koyunlarımız bu sene Eren için atlayacak" dedi.