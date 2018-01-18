Sudan Dışişleri Bakanı istifa etti!

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti. Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu. İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.