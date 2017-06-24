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Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:40
Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi. İkili, Sudan ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Veliaht Prens Muhammed'in, yeni görevlerinden dolayı kendisini tebrik eden Beşir'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Görüşmenin yer ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'a 19 Haziran'da giden ve umre ibadetini yerine getiren Beşir'in Suudi Arabistanlı yetkililerle Körfez krizi ve çözüm yollarını görüşmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:40
  1. Suudi Arabistan
  2. Beşir'
  3. Veliaht Prens Muhammed
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