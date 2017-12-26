Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sudan bayram yeri gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudanlıların sevgisi dün de devam etti.

26 Aralık 2017 Salı 03:10
Sudan bayram yeri gibi

HACI YAKIŞIKLI / SUDAN - Afrika ziyaretinin ilk ayağı olan Sudan’da temaslarını sürdüren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçerken kullandığı güzergah boyunca ellerinde Türk ve Sudan bayrakları ile kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir görüşmesinin ardından iki ülke arasında 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı.

SEVAKİN ADASI’NDA NAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de El-Beşir ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’nda da incelemelerde bulundu. Burada da tekbirlerle ve sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, aynı şekilde Sudanlılara karşılık verdi. Adadaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezen Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi’nde namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi. Tekrar Hartum’a dönen Erdoğan’a, Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilecek. Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu’na da katıldı.

YERLİ PARALAR İLE TİCARET

Öte yandan, Hartum’da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu’na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Sudan’a yaptırım ve ambargo uygulanırken Türkiye, ülkeye bütün kapılarını açarak yanında yer aldı. Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım” diye konuştu.

KAZAN KAZAN MODELİ

Sudan’ın inanılmaz şekilde altyapı yatırımına, Türkiye’nin de Sudan’da yetişen birçok tarım ürününe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zeybekci, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak Hartum ticaret müşavirinin de 10 gün içinde görevine başlayacağını kaydetti. Zeybekci, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ilişkilerinin en üst seviyede karşılıklı kazan ilkesine dayanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 03:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi yine sivilleri vurdu
    1. Esed rejimi yine sivilleri vurdu
    2. İstanbul'da büyük yangın
    3. Dönüşüm dünya ile aynı anda başarılmalı
    4. İlk aşama tamamlandı... Enerjide dev..
    5. TOBB’un Özbekistan ile ikili ticaret..
    6. Yarışma hızlı başladı! 101 firma..
    7. Hürriyet yazarından tehdit gibi..
    8. 2017’ye ‘büyüme’ damga vurdu
    9. Polis Akademisine öğrenci alınacak
    10. 'Yalnız kurtlar' paketlendi
    11. MHP’li isimden şok çıkış… ‘Yeni..
    12. Yine aynı kabus! Çok sayıda asker..
    13. Siyonistlerden alçak hamle! İdam..
    14. 77 yaşındaki kadın bakın ne yaparken..
    15. Yağ kralı FETÖ’den tutuklandı… Kendini..
    16. Fatih Terim'in ardından Sneijder..
    17. Konutta faizsiz yıl sonu fırsatları
    18. Samsun’da taksi takla attı: 1 ölü, 2..
    19. İşte Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada!
    20. Emekliye zam geliyor
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?