Sudan bayram yeri gibi

HACI YAKIŞIKLI / SUDAN - Afrika ziyaretinin ilk ayağı olan Sudan’da temaslarını sürdüren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçerken kullandığı güzergah boyunca ellerinde Türk ve Sudan bayrakları ile kendisine sevgi gösterisinde bulunan Sudanlıları selamladı. Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir görüşmesinin ardından iki ülke arasında 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı.



SEVAKİN ADASI’NDA NAMAZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de El-Beşir ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası’nda da incelemelerde bulundu. Burada da tekbirlerle ve sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, aynı şekilde Sudanlılara karşılık verdi. Adadaki Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasını gezen Erdoğan, beraberindekilerle Hanefi Camisi’nde namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir’in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu. İmza töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 250 yıllık Osmanlı parası hediye edildi. Tekrar Hartum’a dönen Erdoğan’a, Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilecek. Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu’na da katıldı.



YERLİ PARALAR İLE TİCARET



Öte yandan, Hartum’da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu’na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Sudan’a yaptırım ve ambargo uygulanırken Türkiye, ülkeye bütün kapılarını açarak yanında yer aldı. Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım” diye konuştu.



KAZAN KAZAN MODELİ



Sudan’ın inanılmaz şekilde altyapı yatırımına, Türkiye’nin de Sudan’da yetişen birçok tarım ürününe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zeybekci, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak Hartum ticaret müşavirinin de 10 gün içinde görevine başlayacağını kaydetti. Zeybekci, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ilişkilerinin en üst seviyede karşılıklı kazan ilkesine dayanması gerektiğini sözlerine ekledi.