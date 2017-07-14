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Sudan: Amerika ile müzakereler durdurulsun

Sudan parlamentosu, Devlet Başkanı Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurma kararına destek verdi.

14 Temmuz 2017 Cuma 08:34
Sudan: Amerika ile müzakereler durdurulsun

Sudan parlamentosunun, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ABD ile müzakere komitesinin çalışmalarını 3 ay süreyle dondurma kararını desteklediği bildirildi.

Parlamentodan yapılan ve Beşir'in kararının desteklendiği belirtilen açıklamada, "Sudan uluslararası yükümlülüklere ve anlaşmalara sadık kalacaktır. Gelecek dönemde diğer ülkelerin parlamentolarıyla iletişime geçerek onlara ülkenin tutumunu anlatmaya ve gerçeklerden haberdar etmeye çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.

  • ABD yönetimi ise, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

    ABD'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki ABD vatandaşlarının zorunlu olmadıkça 14 Temmuz'da evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sudan'a yaptırımların kaldırılmasını ertelemesinden duyulan üzüntünün de aktarıldığı açıklamada, peş peşe gelen Washington yönetimlerinin söz konusu yaptırımları yineleyerek Sudan halkını en temel insan haklarından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 08:34
  1. Sudan
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