Suçüstü yakalandılar

Olay, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hakarete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, başkasına ait olan inşaat malzemelerini 07 BHP 16 plakalı kamyonete yükleyen H.U.(62), ve Suriye uyruklu Ziyep M.B.(42) ve Muhammed A.E.’yi (43) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.