Suçüstü yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Akşam saatlerinde 4 Eylül Mahallesi 890 Sokak üzerindeki Selçuk Y.(34) isimli vatandaşa ait eve giren hırsızlık şüphelisi V.E. (24) o sırada ev sahibinin gelmesi ile kaçmaya çalıştı. Ev sahibi ile yaşanan arbede sonrasında kaçmayı başaran hırsızlık şüphelisi, bağrışmalar üzerine olay yerine gelen site sakinleri tarafından yakalandı. Durumun haber verilmesiyle polis ekipleri olay yerine giderek hırsızlık şüphelisini site sakinlerinin elinden teslim aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada evden çaldığı tespit edilen bir miktar nakit para ile birlikte yaklaşık 2 bin TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelisi V.E. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.