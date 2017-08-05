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Suçluları aramada çığır açtılar! Çok ilginç...

Avrupa Polis Ofisi Europol, en çok aranılan suçluların yakalanması için ilginç kampanya gerçekleştirerek, suçları elektronik kartpostalla aramaya başladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
Suçluları aramada çığır açtılar! Çok ilginç...

Avrupa Polis Ofisi Europol, en çok aranılan suçluların yakalanması için ilginç kampanya gerçekleştirerek, suçları elektronik kartpostalla aramaya başladı. 

Europol en çok aranılan suçluların yakalanması için ilginç kampanya gerçekleştirerek suçluların arandığı ülkelerin turistik özellikleri resmedildiği elektronik kartpostalla suçluları aramaya başladı. Europol'un internet sitesinde yer alan kartpostallarda, şüphelinin arandığı ülkenin turistik özellikleri resmediliyor ve şüpheliye geri dönmesi için hazırlanan mesajlar yer alıyor.

Europol, kendi internet sitesinden yayınladığı Eyfel Kulesi'nin yer aldığı elektronik kartpostalla kaçak suçlu Faruk Hachi'ye "Sevgili Faruk, tatlı Fransa'da hayatın daha güzel olduğunu biliyorsundur. Umuyoruz ki bize tekrar döneceksin. Özledik seni. İmza: polis" mesajına yer verdi.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında Ocak 2016'da yakalanan 36 kişiden 11'i halkın verdiği bilgiler sayesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
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