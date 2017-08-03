Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suçlu da olsa istifa etmeyecek

İsrail'in Adalet Bakanı Ayelet Shaked, hakkında soruşturma başlatılan Binyamin Netanyahu'nun suçlu bulunması halinde bile istifa etmeyeceğini açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 02:26
Suçlu da olsa istifa etmeyecek

Münübe Yılmaz
İsrail'in Adalet Bakanı Ayelet Shaked, yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile hakkında dava açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, suçlu olsa dahi istifa etmeyeceğini bildirdi. İsrail'in mevcut kanunlarının, Netanyahu'nun istifasını gerektirecek herhangi bir ibare içermediğini belirten Shaked, "Halihazırdaki kanunlar, Netanyahu'nun suçlu olarak ilan edilmesi halinde bile istifasını gerektirmiyor. Şayet böyle bir şey olursa yapacağımız şey beklemek olacaktır" dedi. Konu ile ilgili kanun maddelerinin iyi bir şekilde incelenip anlaşılması gerektiğine vurgu yapan İsrailli bakan, "Bir başbakanın görevinden istifa etmesi için olağanüstü bir durumun olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Ayelet Shaked, Netanyahu'nun istifa etmesi için, ciddi bir ahlak suçundan dolayı dava edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 02:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suçlu da olsa istifa etmeyecek
    1. Suçlu da olsa istifa etmeyecek
    2. Amerikan askerleri öldürüldü
    3. Molla Ahmet Bekiroğlu vefat etti
    4. İran'dan ABD'ye sert tepki
    5. Avrupa'dan ABD'ye uyarı: Karşılık..
    6. Başakşehir Şampiyonlar Liginde..
    7. Bilecik'te asma kattan düşen işçi ağır..
    8. Başkan Gökçek’ten valilik kararına..
    9. 3. Havalimanı‘nda kontrol kulesinde..
    10. Medvedev: ABD bize savaş açtı!
    11. Karadavi'nin hesaplarına siber saldırı!
    12. Ümraniyeliler Silivri'deki FETÖ..
    13. Cinler bizim aleme nasıl geçebiliyorlar?
    14. Protez ile Çocuklara Yaşam Sevinci..
    15. 'Klima satışları bu yaz 1 milyon..
    16. “Bir kitap okudular dünyaları değişti”
    17. Halk destek vermeyince HDP'lilere CHP..
    18. Turkcell ‘Dijital Hastane’ dönemini..
    19. 72 bin HalkKartlı’dan 8 Milyonluk..
    20. Pursaklar’da polis ve zabıtadan..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!