Suçlu da olsa istifa etmeyecek

Münübe Yılmaz

İsrail'in Adalet Bakanı Ayelet Shaked, yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile hakkında dava açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, suçlu olsa dahi istifa etmeyeceğini bildirdi. İsrail'in mevcut kanunlarının, Netanyahu'nun istifasını gerektirecek herhangi bir ibare içermediğini belirten Shaked, "Halihazırdaki kanunlar, Netanyahu'nun suçlu olarak ilan edilmesi halinde bile istifasını gerektirmiyor. Şayet böyle bir şey olursa yapacağımız şey beklemek olacaktır" dedi. Konu ile ilgili kanun maddelerinin iyi bir şekilde incelenip anlaşılması gerektiğine vurgu yapan İsrailli bakan, "Bir başbakanın görevinden istifa etmesi için olağanüstü bir durumun olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Ayelet Shaked, Netanyahu'nun istifa etmesi için, ciddi bir ahlak suçundan dolayı dava edilmesi gerektiğini dile getirdi.