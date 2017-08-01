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Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 10 artarak, 303 bin 213'ten 333 bin 435'e çıktı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:09
Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 333 bin 435 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu çocukların yüzde 54,8'ini 15-17, yüzde 23,2'sini 12-14, yüzde 21,9'unu ise 11 yaş ve altı gruptakiler oluşturdu.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı ise kız çocuklarından oluştu.

Çocukların yüzde 47,5'inin mağduriyet, yüzde 32,6'sının suça sürüklenme, yüzde 12,3'ünün bilgisine başvurma, yüzde 3,5'inin kayıp (bulunan), yüzde 4,1'inin diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi.

Adli birimlere 64 bin 981 çocuk sevk edildi

Söz konusu çocukların yüzde 69,4'ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19,5'i adli birimlere gönderildi. Adli birimlere sevk edilen çocuk sayısı 64 bin 981 olarak belirlendi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 2,8 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 55,6'sı adli birimlere yönlendirilirken, yüzde 39,1'i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,6'sı ailesine, yüzde 3,2'si sağlık kuruluşuna ve yüzde 2,6'sı da sosyal kuruma gönderildi.

Suç mağduru çocukların çoğu erkek

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87,9'unu suç mağduru, yüzde 12'sini takibi gereken olay mağduru ve binde 1'ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru çocukların yüzde 55,1'inin erkek, yüzde 44,9'unun kız; takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51,1'inin erkek, yüzde 48,9'unun kız ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62,1'inin erkek, yüzde 37,9'unun kız çocuğu olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:09
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