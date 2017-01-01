Suça karşı ‘kentsel dönüşüm’ formülü

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı TEM, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, suç ve suç örgütleriyle mücadelede illerin, bölgelerin, mahallerin risk analizini yaparak, rapor hazırladı. İçişleri Bakanlığı’na sunulan rapor doğrultusunda başta uyuşturucu olmak üzere terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede “kentsel dönüşümün” önemi ortaya çıkarıldı. Suç örgütlerinin, uyuşturucu satıcıların, madde bağımlıların illerin belli bölgelerinde barındığı, bu bölgelerin dağıtılması suç ile mücadelede önemine vurgu yapıldı. İçişleri Bakanlığı, bu konuda hazırladığı dosyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerle paylaştı. İlk etapta uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul çevrelerinde bulunan metruk binaların yıkımına başlandı.