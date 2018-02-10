Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suç makinesini bakın nasıl yakalandı!

Bursa’da 49 ayrı kaydı olan suç makinesi, montundaki arma sayesinde İznik polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 01:19
Suç makinesini bakın nasıl yakalandı!

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Eşref ve Yeni mahallelerinde bulunan 4 ayrı adreste meydana geldi. Yenişehir’den İznik’e gelen Barış T. sabaha karşı kapıları zorlayarak girdiği 4 iş yerinden hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydetti.

Sabah durumu fark eden iş yeri sahipleri polise gitti. Polis, 35 iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Tanınmamak için yüzünü gizlediği görülen zanlıyı bir ayrıntı ele verdi.

Polis, daha önce işlenen hırsızlık olaylarından da yola çıkarak, güvenlik kameralarındaki görüntüleri eşleştirdi. Aynı armanın olduğu montlu zanlının Barış T. olduğu anlaşıldı. Ekipler, adresini tespit ettiği zanlının Yenişehir ilçesindeki ikametgahına bu akşam baskın yaptı. Evinde kıskıvrak ele geçirilen Barış T. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlı kendisini görüntülemeye çalışan basın mensubuna saldırdı. Barış T’nin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 49 kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 01:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlere göz açtırılmıyor… TSK havadan ve karadan dövüyor
    1. Teröristlere göz açtırılmıyor… TSK..
    2. PYD için Ankara’da geniş çaplı..
    3. TEM'de trafiği kilitleyen kaza
    4. Suç makinesini bakın nasıl yakalandı!
    5. Dünyanın hangi ordusu gittiği yerde..
    6. Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir..
    7. Silah arkadaşlarına anlamlı destek
    8. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme…..
    9. Ellerinde küreklerle mezarlıkta..
    10. Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O..
    11. Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2..
    12. Tek tek kontrol edildi… Milyonluk ceza..
    13. Peşmergeler şimdi yandı... Toplu..
    14. Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı..
    15. PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları
    16. Samsunspor'da kayyum heyeti belirlendi
    17. Suudi Arabistan’dan flaş açıklama…..
    18. İşte ünlü YouTuber'ın El Bab'ta..
    19. Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya..
    20. Adana Demirspor-Gaziantepspor..
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    O ilanları verenler yandı!
    O ilanları verenler yandı!
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor