Suç makinesi sahte kimlikle yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri bayramı vatandaşların daha huzurlu geçirmesi için kontrollerini sıklaştırdı. Bu kontroller esnasında Belsa Plaza önünde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahıs Ömer Ç. adına düzenlenmiş kimlik ibraz etti. Ancak şahsın hareketlerinden ve çelişkili ifadelerinden şüphelenerek detaylı inceleme için olay yeri şube müdürlüğüne intikal ettirildi. Burada parmak izinden yapılan kimlik tespitinde şahsın gerçek kimliğinin Serkan C. olduğu ve hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan 4 ayrı aranmasının olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şahsın polis merkezindeki ifadesi sürüyor.