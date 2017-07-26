Suç işlenmeden tahmin edecekler

Münübe Yılmaz

Teknoloji ve bilim alanındaki pek çok icadıyla adından sıkça söz ettiren Çin, şimdi de yapay zeka (Artificial Intelligence) kullanarak, suçları gerçekleşmeden önce tahmin edip, emniyete bilgi vermeyi planlıyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Li Meng " Eğer akıllı sistemlerimizi ve makinelerimizi iyi kullanırsak, bir çok şeyi olmadan önce engelleyebilir, kimin terörist veya suçlu olduğunu bilebiliriz" açıklamasında bulunarak, meselenin sadece gerekli yazılımları oluşturmaktan ibaret olduğunu vurguladı. Li Meng, Mesela bir kişi, bir silah dükkanına giriyor. O esnada sistemdeki kayıtlara bakılarak, bu kişinin sabıkasının olup olmadığı tespit edilebilir" diyerek, suç potansiyeli olanların belli yerleri ziyaret ettiğini ve bunun da polisin geniş data kaydı ile belirlenebileceğini dile getirdi. Li Meng, suçların işlenmeden önce tespit edilmesinde yapay zekada mevcut bulunan, özel bir algoritmanın da kullanılabileceğine yer verdi. Yapay zekanın, 2002 yılında çekilen, yetkililerin, Doğu Asya'da gerçekleşecek suçları önceden tahmin ederek, suç gerçekleşmeden, suçluları yakalamasının konu edildiği 'Azınlık Raporu' filmindeki gibi bir mantık üzerine kurulacağı düşünülüyor.