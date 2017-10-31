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Suç çetesi Alibeyköy Barajı'nı araç mezarlığına çevirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 Ekim’de bir otomobile düzenlenen Kalaşnikoflu saldırının altından organize suç çetesi çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 13:54
Suç çetesi Alibeyköy Barajı'nı araç mezarlığına çevirdi

Ahmet Meçik’in öldüğü olaydan Mehmet Ali B.’yle birlikte yaralı kurtulan Burak I.’nın İstanbul Adalet Sarayı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıkınca soruşturma genişledi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 10 günlük çalışmasının ardından ‘Arap Emrah Çetesi’ne operasyon düzenlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi’de çok sayıda cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan çetenin 16 üyesi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 7 tabanca, 1 kama ve 65 mermi bulundu.

Soruşturmada ‘Arap Emrah Çetesi’nin cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama gibi eylemlerde kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı’na attığı belirlendi.

Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, ilk gün 1 aracın çıkarıldığı baraj göletinde 15 günde 7 sabıkalı otomobil daha buldu.

Barajdan çıkarılan araçlardan birinin 2016’da Sultangazi’de Sinan Kuşman’ın öldürülmesi ve Cihan K.’nın yaralanmasında, diğer bir otomobilin ise Ekim 2017’de Gaziosmanpaşa’da Ahmet Meçik’in öldürülmesi, Burak I. ve Mehmet Ali B.’nin yaralanmasıyla sonuçlanan Kalaşnikoflu saldırıda kullanıldığı tespit edildi.

Arap Emrah Çetesi’nin 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı ve 1 işyerini kurşunladığı tespit edildi. Gözaltına alınan 16 çete üyesi Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:54
  1. Arap Emrah Çetesi
  2. Deniz Şube Müdürlüğü
  3. Ahmet Meçik
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