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SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif

NASA'nın Kepler Teleskobu'nun yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfettiği açıklandı.

20 Haziran 2017 Salı 01:10
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE!

NASA'daki Kepler araştırma grubu, Kepler Teleskobu'nun Dünya büyüklüğünde yaşam ihtimali olan yeni gezegenler keşfettiğini bildirdi.

Toplamda Kepler'in taradığı alanda binlerce yeni gezegen adayı bulunduğu ve bunlardan Dünya büyüklüğünde olan 10'unda yaşam ihtimali olabileceğine işaret edildi.

NASA'nın Kaliforniya'daki Bilim Direktörlüğü Misyonunun Astrofizik Bölümü'nde Kepler programı bilim adamı Mario Perez, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların galaksideki frekanslarını anlamak, başka bir dünyayı doğurdan izleyecek şekilde NASA misyonlarının geleceğini şekillendirmesinde bilgi desteği sağlayacak" ifadesini kullandı.

Bilim adamları yayınladıkları araştırmada, Kepler teleskobuyla toplamda 4 bin 34 gezegen adayı keşfedildiğini ve bunlardan 2 bin 335'inin Samanyolu Galakisi dışında olduğunu kaydetti.

Adını Rönesans dönemi gök bilimcisi Johannes Kepler'den alan Kepler Teleskobu, uzay gözlemlerine ilk kez 7 Mart 2009'da başlamış, 2013'de yaşanan sorunlara rağmen görevine devam etmişti.

Ekim 2018'de piyasaya sürüleceği açıklanan yeni nesil James Webb Teleskobunun da, gökbilimcilere Kepler'in bulduğu gezegenleri daha ileri analiz yapma imkanı sunması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 01:10
  1. nasa
  2. Uzay Haberleri
  3. keşif
  4. Kepler Uzay Teleskobu
  • SAMILSAMIL57 dk önce
    Yalandır yazan YorumcuArkadaşlara.Siz Dunyanın halen yuvarlak değil ve Düz olduğuna inanıyorsunuz galiba?
  • N.ümitN.ümit2 sa önce
    Nasa bilimsel milliyetçilik yapıyor.aynı holywood un kültürel amerikan milliyetçiliği yaptığı gibi .nasa 'nın söylediği yazdığı hepsi yalan.1960 teknolojisiyle aya gittiğini söylüyor .2017 .teknolojisiyle elinde birşey yok.amerikan çöllerinde çektiği foto ları piyasaya pompalıyor.hep yalan.
  • Serdar ilhanSerdar ilhan2 sa önce
    Kesin Yalandir .Aya hic gidilmedigi gibi.
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