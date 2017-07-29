Sübeylidere'de yaralar sarılıyor

Sübeylidere Mahallesinde meydana gelen sel ile birlikte çok fazla maddi hasar meydana gelirken, meydan ve sokakların temizlenmesi ve eski haline gelmesi için Belediyesi ekipleri seferber oldu. Selden hemen sonra tüm Belediye ekipleri mahallede temizleme yaparken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri de destek oldu. Belediye ekipleri, sel ile birlikte bozulan yollarda yeniden parke taş döşeme işlerine başladı. Mahallenin ortak alanlarında oluşan olumsuzlukları gidermeye devam eden Burhaniye Belediyesi,selden etkilenen ortak alanların yeniden kullanılır hale getirmesini sağladı. Sel nedeniyle bozulan yollar onarılırken, Başkan Necdet Uysal da, çalışmaları yakından takip ediyor.