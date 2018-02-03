Şubat şehadet ayı

Karşılaştıkları sıkıntılara sabreden, baskı ve dayatmalara tahammül gösteren, çorak toprakları mücadele azmi ve örnek yaşantısıyla yeşerten İslami hareket önderlerinin çoğu, Şubat ayında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Metin Yüksel’den, Malcolm X’e, Abbas Musavi’den, Zelimhan Yandarbiyev’e kadar birçok mütefekkir, suikastlarla ve uydurma gerekçeler ile şehit edildi. Yaşamları boyunca İslam’a hizmetten ve dava saflarında mücadele etmekten bir an bile geri durmayan muhterem şahsiyetlerin Şubat ayı içinde şehit edilmesi nedeniyle “Şubat ayı şehadet ayı” olarak tanımlanıyor. Duyarlı STKlar tarafından düzenlenen programlarla İslam şehitleri çeşitli şehirlerde dualarla yad ediliyor. İşte Şubat ayında şehadete erişen güzel insanlardan bir kısmı...



20 YAŞINDA ŞEHİTLİĞE ULAŞTI



Molla Sadrettin Yüksel Hoca’nın oğlu olan Metin Yüksel, ülkemizde genç yaşına rağmen İslami hareket içinde şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle tanınıyordu. Yurdun dört bir yanında zalimlere ve işbirlikçilerine karşı amansız bir mücadele içindeydi. 23 Şubat 1979 Cuma günü Cuma namazı çıkışında yaşam alanları daralan kavmiyetçiler tarafından hunharca katledildi. Şehit edildiğinde 20 yaşındaydı.



ÖZGÜR FİLİSTİN’İN SESİ OLDU



Dünyanın birçok yerinde mensupları olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslimin) kurucusu olan Hasan El Benna, hayatı boyunca İslami bir mücadelesi içerisinde yaşadı. Filistin meselesini İslam’ın meselesi olarak gündeme getirdi. Filistin’de savaşacak birlikler oluşturup cepheye gönderdi. 1949 yılının Şubat ayında bir konferansından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Polis hastaneye müdahale etti, tedavi görmesini engelledi. Orada ruhunu teslim etti. Şehadetinden sonra Kahire’de camiler kapatıldı.



GÖNÜLLERDE TAHT KURDU



19 Mayıs 1925’te dünyaya gelen Malcolm X, bir papazın 11 çocuğundan biridir. Malcolm’un hayatındaki en büyük değişiklik hapishanedeyken oldu. Eliah Muhammet’le tanışarak İslam’ı seçti ve Müslüman oldu. 27 yaşında tahliye olan Malcolm, gayretleriyle göz doldurarak milyonlarca Afro-Amerikalının umut sesi oldu. Hac farizasını yaptığı zaman farklı ırklardan ve renklerden insanlarla birlikte aynı Allah’a secde etmenin büyüsüne kapıldı ve ırkçılığın İslam dışı olduğunu fark etti. Malcolm’un ünü, İslam ülkelerini sardı. Amerika’da çok büyük kitleleri peşi sıra sürükleyen Malcolm, ABD rejimi için tehlikeli olmaya başlar. 21 Şubat 1965’te suikastçıların kurşunlarına hedef olarak şehit edilir.



SİYONİSTLERİN HEDEFİ OLDU



Şubat ayında şehit edilen önemli Müslüman önderlerden biri de Abbas Musavi. Lübnan’daki Hizbullah’ın genel sekreteriydi. Özellikle Güney Lübnan’daki Siyonist işgale karşı yürütülen cihadda önemli yeri vardı. Bu hareketin liderlerinden olan Abbas Musavi, Allah’ın takdiridir ki bir şehidin şehadet yıldönümü törenlerinden dönerken hanımı ve bir çocuğuyla beraber İsrail ajanları tarafından 17 Şubat 1994’te şehit edildi.



ŞAPKA ZULMÜNÜN ŞAHİDİYDİ



İskilipli Atıf Hoca, “Şapka Kararnamesi” ile ilgili olarak bir gece evinden alındı. Önce Giresun’da, sonra İstanbul’da beraat almasına rağmen ısrarla tutuklu bulunduruldu. Sonra Ankara İstiklal Mahkemesi’ne meşakkatli bir yolculukla gönderildi. 3 Şubat Çarşamba günü şapka hadisesiyle alakadar oldukları iddia edilen 44 masum ve mazlum insan, Kel Ali’nin riyasetindeki mahkemenin önüne çıktılar. Müdafaa sırası kendisine gelince de “Savunmaya gerek yoktur” dedi ve idama mahkum edildi. 4 Şubat 1926 Perşembe günü asılarak şehit edildi.



ZEHİRLEYEREK ŞEHİT ETTİLER



Şeyh Es’ad Erbili, hiç ilgisi olmamasına rağmen meşhur Menemen olaylarından dolayı idama mahkûm edilen ilim erbabındandı. Yaşı ilerlemiş olduğundan hakkındaki idam kararı resmen infaz edilmedi. Ama onu ortadan kaldırmak isteyenler 4 Şubat 1931’de kendisini hastanede zehirleyerek infazı daha insanlık dışı bir metotla gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi ise, 2001 yılında Avustralya’da, bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’a yürüdü.



ÇEÇEN MÜCADELESİNİN SEMBOL İSMİ



Zelimhan Yandarbiyev, Çeçenistan’ın Cevher Dudayev’den sonra gelen ikinci devlet başkanı. Rusya’nın 1999’da Çeçenistan’ı ikinci kez işgal etmesinden sonra başlatılan cihadda önemli rol oynadı. Çeçenistan’ın bağımsızlık davasında önemli bir yeri olan Yandarbiyev, 13 Şubat 2004’te arabasına konan bir bombanın hedefi oldu. Ağır yaralanan Yandarbiyev, hastanede şehit oldu.



MEDRESELERDE EĞİTİM GÖRDÜ



Şeyh Rağıb Harb, savaşçı bir ailenin çocuğu olarak Güney Lübnan’da dünyaya geldi. Daha sonra Necef’e ilim tahsili için gitti. 1970’lerde Baas rejimi tarafından Irak’tan çıkarıldı. Lübnan’da dersler vermeye başladı. Yorulmak bilmeyen ve sürekli mücadele eden Şeyh Rağıb, Beyrut’a yerleştikten sonra çevresinde bir araya gelen gençleri örgütledi. Hizbullah’ın kurucuları arasında yer aldı. 16 Şubat 1984 yılında İsrail uçakları tarafından uğradığı suikast sonucu şehid oldu.



ABD VE İSRAİL’İN KORKULU RÜYASI



Dünya İmad Muğniye’yi 12 Şubat 2008 tarihinde tanıdı. CIA ve Mossad ise onu 25 yıldır tanıyordu. ABD ve İsrail hedeflerine yönelik sarsıcı eylemler gerçekleştiren Muğniye, CIA ve Mossad’ın öldürmek istediği bir isimdi. İmad Muğniye, 12 Şubat 2008’de çok sevdiği Hz. Rukeye’nin kabrini ziyaret ettikten ve matem gecesine katıldıktan sonra Suriye’nin başkenti Şam’da uğradığı suikastle şehid edildi. Kendi aracının arkasına parkeden bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması neticesinde katledilmişti. Imad’ın şehadetiyle birlikte Muğniye ailesi, evlatlarının üçüncüsünü de İsrail’e karşı mücadelede şehid vermiş oldu. İmad’ın Cihad ve Fuad adlı kardeşleri de daha önceden şehid olmuşlardı.

Bu aydaki bazı şehadetler ve meydana gelen olaylar:

- 1 Şubat: Ahmet Aytimur Risale-i Nur talebesi (2016)

- 2 Şubat: Hama katliamı (1982)- Cezayir’de 21 Müslüman şehid edildi (1996).

- 3 Şubat: Ali Ulvi Kurucu Hocaefendi, (2002)

- 5 Şubat: Adnan Kahveci, (1993)

- 7 Şubat: Dünya Kudüs Günü

- 8 Şubat: Molla İhsan Yeşilırmak şehid edildi (1993).

- 10 Şubat: 2. Abdülhamid (1918)

- 13 Şubat: Duran Kömürcü (2011)

- 17 Şubat: Şeyh Şamil (1871) ve Eşref Bitlis (1993)

- 24 Şubat: Mehmet Kırkıncı (2016)

- 25 Şubat: El Halil katliamı, 68 şehid (1994).

- 26 Şubat: Hocalı katliamı, (1992)

- 27 Şubat: İzzeddin Kassam’ın şehadeti (H. 1354) ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL