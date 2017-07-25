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Suarez antrenmana geç kalan Neymar'ı böyle dövdü

Brezilyalı yıldız Neymar'ın ensesine şakayla karışık sert bir şekilde vuran Suarez böyle görüntülendi...

25 Temmuz 2017 Salı 22:33
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:33
  1. Barcelona
  2. Barcelona antrenmanı
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