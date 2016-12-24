Şuana kadar geçen araç sayısı… İstanbullu çok sevdi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Arslan, Kars Harakani Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Arslan, "Dünya, Türkiye'yi gıptayla izliyor. Dünyada kriz varken, büyük projelere adeta 'dur' denmişken, hiçbir proje yapılmıyorken Türkiye 3 ayda bir büyük bir projeyi açıyor." dedi.

Arslan, Avrasya Tüneli'nin dünyanın çeşitli yerlerden gelen liderler ve bakanların katılımıyla açıldığını hatırlatarak, "Nitekim Avrasya Tüneli'ni hep birlikte açtık, emek sarf edenler, işin içinde olanlar olarak. Ama biliyoruz ki bizim bu projeleri yapabilmemiz için ülkemiz insanının desteği önemli, bu konuda Kars dahil Türkiye'nin her yerinden bu güçlü desteği verip bu işleri yapabilme fırsatı veren arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana yapılan geçişler hakkında bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arası yani 14 saat boyuca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. bugün ise saat 18.00 itibarıyla Asya yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açık oluğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"AVRASYA TÜNELİ, TÜRK İNSANININ GURUR PROJESİDİR"

Avrasya Tüneli'nin Türk insanının gurur projesi olduğunu vurgulayan Arslan, sürücülere uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

"İnsanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar öz çekim çekiyorlar. Rica ediyoruz, elbetteki gurur projelerini fotoğraflamak öz çekim yapmak güzeldir ancak trafiği çok aksatıyor, başka insanların hayatını tehlikeye atıyorlar, istirhamımız odur ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler trafiği tehlikeye sokmasınlar, trafik istediğimiz gibi aksın. Bir de tabii ki gerek Asya ve Avrupa'daki bağlantı yollarını insanlarımız henüz çok bilmedikleri için biraz zaman kaybıyla tünele giriyorlar, eminim ki önümüzdeki süreçte her gün geçişler katlanarak artacak. Dünden beri bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki muhalif olanlar bile tüneli kullandıktan sonra 'Evet iyi ki yapılmış kısa sürede işimize gidebiliyoruz, eve daha erken gidebiliyoruz' diyorlar. Tünelimiz inşallah insanlarımıza hayırlı olur."

Tünelden geçiş fiyatları hakkında bilgi veren Arslan, "Dün küçük araçlar 15 liradan, minibüsler 22,5 liradan geçti ve 31 Aralık'a kadar bu böyle devam edecek, bu da şehit ve gazi ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sürdürdüğü kampanyaya aktarılacak. 1 Ocak itibarıyla ise yeniden fiyatı belirleyeceğiz ve 1 yıl geçerli olacak. Daha önce de ifade etmiştim, şu andaki kuru baz aldığımızda 1 Ocak itibarıyla otomobiller 16 lira 50 kuruş, minibüsler ise 24 lira 75 kuruştan geçmiş olacaklar." diye konuştu.

"HUZURU SAĞLAMAK ADINA SINIR ÖTESİNDEYİZ"

Bakan Arslan, Türkiye üzerinde hain emelleri olanların boş durmadığını ve ülkede hainlik yaptıklarını belirterek, "Ülkemiz gerçekten kalkınırken, büyürken, 2023, 2053 hedeflerine emin adımlarla yürürken, ne yazık ki gerek bulunduğumuz coğrafyada gerek ülkemizin içinde hainler boş durmuyorlar, ülkede hainliklerini yapıyorlar. Gerekse özellikle güney sınırımızda, Suriye'de, Irak'ta ciddi bir karışıklık, bir kargaşa bir otorite boşluğu var. Tabi bu otorite boşluğu da aynı zamanda, ülkemizin içerisine sıkıntı olarak yansıyor." açıklamasında bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatı'na değinen Bakan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle terör örgütleri, hangi terör örgütleri olursa olsun, oralardan ülkemize sızıp ülkemize sıkıntı yaratıyorlardı. Hal böyle olunca da, biz ülkemizin içerisine o terör örgütleri gelmeden, teröristleri bulunduğu mahalden söküp atmak ve oralarda huzuru sağlamak böylece komşularımızın da huzuru sağlamak adına sınır ötesindeyiz. Silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesinde ülkemizin güvenlik güçleri, gerek içeride gerek dışarıda, mücadelesine devam ediyor. Tabii bu hainlerle yapılan mücadele çerçevesinde ne yazık ki, şehitlerimiz oluyor. Ülkemize münferit olaylar çerçevesinde şehitlerimiz oluyor. Ama dün Suriye'de şehitlerimiz oldu. Elbetteki ciğerimiz yanıyor. Dün Suriye'de 16 fidanımızı kaybettik, 16 şehit verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Sarıkamış Harekatı şehitlerini anmak için 8 Ocak'ta yürüyüş yapılacak

Türk askerlerinin, güvenlik güçlerinin her yerde mücadele verdiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Allah onlardan razı olsun. Ülkenin her yerinde mücadeleyi verirken, gözünü kırpmadan şehit olmayı göze alıyorlar. Ne gibi, yüz yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin ecdadın donmak pahasına şehit olmayı göze aldığı gibi ki, dün itibariyle Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüydü. İnşallah 8 Ocak'ta da hep beraber, yine yürüyerek, halkımızla, vatandaşımızla şehitlerimizi de anmış olacağız bir kere daha, onu da buradan vurgulamış olayım. İnşallah ülkemizin birliği, beraberliği her zaman devam edecektir. 15 Temmuz'da biz herkese dünyaya verdiğimiz dersler gibi ders verdik. Dedik ki, kimsenin gözü birliğimiz beraberliğimizde olmasın. Hainler şunu bilsinler ki, bu ülke insanı onlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, mücadelemiz bu konuda sonuna kadar sürecektir."

Bakan Arslan, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin tamamlandığını ve 26 Aralık’ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışın yapılacağını da sözlerine ekledi.

Arslan, daha sonra özel uçakla Ankara'ya hareket etti.