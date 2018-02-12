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Su tabancasına 'terör' alarmı verildi

İngiltere'de 7 yaşındaki Müslüman çocuğun su tabancası nedeniyle 'terör' alarmı verildi. Aile okul yönetiminine İslamofobik olmakla suçladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:39
Su tabancasına 'terör' alarmı verildi

İngiltere'de 7 yaşındaki Müslüman bir çocuğun okul arkadaşlarına yeni su tabancasından bahsetmesinin ardından 'terör' alarmı verildi.

Okul yönetiminin şikayeti üzerine çocuğun evine baskın düzenlendi.

Çocuğun babası Muhammed Gulfraz, evladınıın 'beyaz tenli' olmadığı ve Müslüman olduğu için okul yönetiminin hedefinde oduğunu söyledi.

Gulfraz, "Polisler geldiğinde oğlum kendisini alıp götüreceklerini düşünerek çok korktu" dedi.

Polis baskını, çocuğun okulunda yaz tatilinde oynacağı yeni su tabancasından heyecanla bahsetmesinin ardından yaşandı.

Okul yönetimi, çocuğun su tabancası olduğunu arkadaşlarına anlatmasının ardından babasının kişisel silahı olduğunu da söylediğini ve bundan dolayı endişe duyduklarını ifade ederek kendilerini savundu.

Gulfraz, ruhsatlı silahının olduğunu ve hobi olarak atıcılıkla ilgilendiğini söyledi.

Okul yönetimine kızgın olan Gulfraz, "Tek yapmaları gereken benimle iletişim kurmaktı." dedi.

mepanews 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:39
  1. Gulfraz
  2. İngiltere

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