Şu saatlerde gökyüzüne dikkatlice bakın!

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşanacak. Ülkemizden de izlenebilecek olan kısmi Ay tutulması, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya'nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başlayacak, tutulma ortasına 21:20 civarında ulaşarak ve TSİ 22:18'de tutulma sona erecek. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.



Tahminlere göre, kısmi Ay tutulması gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye'den de izlenebilecek.



ÇIPLAK GÖZLE İZLEMENİN TEHLİKESİ YOK



En net haliyle Rusya'dan izlenebilecek olan ay tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda izlenebilecek.

Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.

En son yaşanan tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.