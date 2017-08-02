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Su ne zaman içilir ne zaman içilmez

Su içmek hakkında doğru ya da yanlış bildiklerimiz......

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:51
Su ne zaman içilir ne zaman içilmez

         Suyun içilmemesi gereken durumlar

Uyku arasında su içilmez,içilirse beyni etkiler.

Meyveden sonra su içilmez,içilirse asit ortaya çıkar.

Kustuktan sonra su içmek  vebaya neden olur.

Yemekten önce ya da yemeğin üzerine su içilmez.

Tatlı yedikten sonra su içmek şekerin yükselmesine sebep olur.

Banyodan sonra su içmek, organların yaşlanmasına sebebiyet verir.

Koşup yorulduktan sonra su içmek,karaciğer ve dalağın büyümesine neden olur.

Acı yedikten sonra su içmek,reflü ve gastrite neden olur.

 

         Suyun içilmesi gereken durumlar

Et yedikten sonra,

Yağlı yedikten sonra,

Korkunca,

Yataktan kalkınca,

Uykudan önce,

Yemek arasında,

Günde en az 1-2 litre          

 

 

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:51
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