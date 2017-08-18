"Şu memlekette dikili bir ağacın var mı?"

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuştu. AK Parti döneminde yapılan icraatlara değinen Yıldırım, “Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Bugün bu inançla bu kararlılıkla Cumhurbaşkanımız milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde 8 ayda bir milyonun üzerinde yeni vatandaşımıza iş aş sağladık. Enflasyon tek haneli rakamlara indi. Bu sıcakta bunları niye anlatıyorum? CHP Genel Başkanı ne diyor, ‘Türkiye güvenli değil, Türkiye’de mal ve can güvenliği yok, Türkiye’ye gitmeyin’ diyor. Türkiye’nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor, Kılıçdaroğlu’nun onlardan farkı ne? Sen bu ülkenin ana muhalefet partisinin başkanısın. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle ve bayrağınla gurur duymak. Yollarda, bölücülerle ve FETÖ’cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin kimse ciddiye almıyor. Turizm artıyor, Türkiye’ye gelenlerin sayısı artıyor. Maalesef her fırsatta ülkesini kötülemeyi alışkanlık haline getirmiş bir ana muhalefet var Türkiye’de. Türkiye, Kılıçdaroğlu’na rağmen büyüyor, ana muhalefet partisine rağmen büyüyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

“Daha dün Yenikapı’daydık birlik mesajı verdik, bir de baktık ki FETÖ’cülerle, bölücülerle kol kola girmiş yürüyüşe geçmiş. Bu da yetmezmiş gibi ey Kılıçdaroğlu, arkasında milletin olmadığı yürüyüşten hayır gelmez. Eğer, yürüyeceksen milletle yürüyeceksin, millet arkandan gelecek. Onun için bu işleri bırak. Bu yol yanlış bir yoldur. Bak FETÖ’cülerle yürüdün, PKK’yı sırtını verenlerle yürüdün ama yaptığın yürüyüş de unutuldu, söylediğin laflar da unutuldu. Milletimiz adalete de kalkınmaya da hak ve özgürlüklere de kendi elleriyle kurduğu AK Parti’yle ulaştı. Bugün milletin bize gösterdiği destek ve teveccüh ile bu hizmetleri yapıyoruz. Allah aşkına şu memlekette dikili bir ağacın var mı? Bugün milletin derdine derman olduğun hiçbir işin oldu mu? Türkiye’yi karalamaya gelince hiç kimseye sıra bırakmıyorsun. Güneş balçıkla sıvanmaz. Millet, her şeyi en doğru şekilde görüyor ve Elhamdüllillah doğru kararı da veriyor.”

"Türkiye, hiç kimsenin parmak sallayacağı bir ülke değildir"

FETÖ’cü teröristlerin mahkemelerde hesap verdiğini belirten Yıldırım , “Bu FETÖ’cüler bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Sivil ve masum vatandaşlarımızı bombalayan hainlerden biri de Antalya’da yakalandı. Nereye giderseniz gidin Türk adaletinden kaçamazsınız, eninde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz. FETÖ’nün başı FETÖ’cüler mahkemeye çıkıp en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın” diye konuştu.

PKK’lıların FETÖ’cülerle aynı kaptan su içtiğini anlatan Yıldırım, “Onların hali şu an FETÖ’den farksız. Örgütü katılım neredeyse bitmiş durumda. Kırsalda, şehirde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar onların adeta belini kırdı. Bunlar da çaresiz kalınca sivillerini hedef almaya başladılar. Bunlar çocuk katili. PKK’yı şirin göstermeye çalışanlar 15 yaşında gencecik evladımız ölünce kaçacak delik arıyor, ağızlarını bıçak açmıyor. Biz gerekeni yapacağız. Sınırlarımızın yakınında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı geçince PKK’nın adı birden bire değişiyor, YPG oluyor. Terörün A’sı, B’si, C’si olmaz. Gereken cevap da verilecek. Gerekirse Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi terör ülkemize yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan birlikte mücadele verilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Bazı Avrupa ülkeleri, ne yazık ki PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye’nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içerisindeler. Biz terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Almanya Başbakanı Sayın Merkel hiç ama hiç de şık olmayan açıklamalar yapıyor. Almanya Başbakanı Avrupa ülkelerine diyor ki, Gümrük Birliği konusunda Türkiye’nin açmayın. Almanya adeta AB’ye adete talimat veriyor. Bir ülkenini talimatıyla Avrupa Birliği iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez. Biz, Avrupa’yla ilişkilerimizde Almanya ile ilişkilerimizde diyoruz ki karşılıklı saygı gösterelim. Türkiye’nin düşmanı teröristlere ülkenizde müsamaha göstermeyin. Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin, sanki biz de can atıyoruz, öyle mi dur bakalım. Sen Gümrük Birliği güncellenmesin diyorsun. Türkiye milletinin, ülkesinin menfaati olmayan ülkesinin yararına olmayan hiçbirşeyin peşinde olmaz. Ne yapacaksak, neye karar vereceksek önce size sorarız, millete sorarız ona göre karar veririz. Bu tip açıklamalar, Avrupa’ya da Türkiye’de zarar verir. Almanya’yı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye, hiç kimsenin parmak sallayacağı bir ülke değildir” diye konuştu.

Yıldırım, konuşması sonrası vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Yıldırım, temelini attıkları yolun 15 Temmuz 2019’da açılışını yapacakları müjdesini de vatandaşlara verdi.