Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Malatya’nın Kale ilçesinde su kuyusuna düşen 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:48

Kale ilçesine bağlı Erenli Mahallesi’nde yaşayan Vahap Bağ (65) isimli vatandaş, evlerinin bahçesinde bulunan 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düştü. Ev sakinlerinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Arama-kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile kuyuya düşen yaşlı adam çıkartıldı. Hayatını kaybeden Vahap Bağ’ın cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 
EtiketlerAdli Tıp KurumuMalatya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?