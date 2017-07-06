Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Erdek’te meydana gelen iki farklı olayda Ocaklar Mahallesi’nde bir anlık dalgınlıkla kuyuya düşen Nuray Selen (40) adlı kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çaresiz kadının sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Nuray Selen’i düştüğü kuyudan çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Selen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Narlı Mahallesi’nde meydana gelen ikinci olayda ise su kuyusuna domuz düştü. Havaların sıcak olması nedeniyle su içmek için kuyu çevresine indiği tahmin edilen yaban domuzunun kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım talebinde bulundu. Kuyuya bir itfaiye eri girerek ölü halde kuyunun içerisinde bulunan domuzu çıkardı. Her iki olaydan sonrada su kuyuları kapandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.