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Su kayağı yaparken rubik küp çözdü

Joey Fratelli adlı adam denizde su kayağı yaparken aynı anda rubik küpü çözdü.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:22
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:22
  1. Joey Fratelli
  2. rubik küp
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