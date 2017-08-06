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Su kanalına düşen domuzların mücadelesi

Su kanalına düşen domuzların çıkmak için büyük mücadelesi veriyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 17:01

Su kanalına düşen domuzlar kanaldan çıkmak için büyük mücadelesi veriyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 17:01
  1. domuzlar
  2. Su Kanalı
  3. kanala düşmek
  • YunusYunus46 dk önce
    Sonunda ne oluyor merak ettim
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