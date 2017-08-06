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Su kanalına düşen domuzların mücadelesi
Su kanalına düşen domuzların çıkmak için büyük mücadelesi veriyor.
06 Ağustos 2017 Pazar 17:01
Su kanalına düşen domuzlar kanaldan çıkmak için büyük mücadelesi veriyor.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 17:01
domuzlar
Su Kanalı
kanala düşmek
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Yunus
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