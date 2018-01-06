Fransa ziyareti öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir’de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir’de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim” dedi. Cumhurbaşkan Erdoğan, Fransa’nın başkenti Paris’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuevi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



KABİNEDE REVİZYON YOK



Erdoğan, “kabinede geniş çaplı bir revizyon yapılacağı iddialarının doğruluk payı olup olmadığı” sorusuna, “Çok kısa bir cevap vereyim mi. Doğruluk payı yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine ilişkin de, “Yani ziyaret etme konusuna gelince bu kendilerine göre bir iadeyi ziyarettir. İnsani bir görevdir. Böyle bir ziyareti yapmış olabilir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir” değerlendirmesinde bulundu.



ABD’NİN ADALETİ BUYSA DÜNYA YANDI!



Erdoğan, ABD’deki Hakan Atilla davasıyla ilgili de şunları söyledi: “Amerika’nın adalet anlayışı buysa evet o zaman dünya yandı. Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları sene 99, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri, 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazar-ı itibara almayacaklar. Kusura bakmayın. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da hükmünü kaybediyor.”



İSRAİL VE ABD DÜNYAYI KARIŞTIRIYOR



İran’a da değinen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Başta Amerika, İsrail olmak üzere bu ülkelerin İran’dı, Pakistan’dı iç işlerine karışmalarını bir defa bizim doğru bulmamız mümkün değil. Bakın karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir, halkı Müslüman ülkelerdir. Buralar üzerinde bu oyun oynanıyor. Bu ülkelerin de kendilerine ait imkanları, yeraltı zenginlikleri var. Bütün bu zenginlikleri nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler bunların da adımını atıyorlar. Kusura bakmasınlar bu gerçekleri de artık tüm insanlığın bilmesi lazım ve birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler kendileri dünyada yalnız kalacaklardır.”

3’LÜ FÜZE ANLAŞMASI TAMAM

BM’nin Kudüs kararında büyük rol oynayan Fransa’ya teşekkür ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda sıcak bir şekilde karşılandı. Baş başa buluşan iki lider, heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Fransa-İtalya ortaklığı olan Eurosam füze sistemine vurgu yaparak, şunları dile getirdi: “Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya’yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle de bu işin üretimine geçmek.”

FETÖ VE PKK AVRUPA'DA KURUMSALLAŞIYOR



Erdoğan, FETÖ ve PKK’nın Avrupa’da dernekleriyle, vakıflarıyla ve iş yerleriyle adeta kurumsallaştığını da ifade etti. Soru cevap kısmına geçildiğinde bir Fransız gazetecinin MİT TIR’ları ile ilgili sorusunu yarıda kesen Erdoğan, “Sen FETÖ ağzı ile konuşuyorsun” şeklinde tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin, “Hayır ben basın mensubuyum” sözü üzerine ise, “Madem gazetecisin, YPG/PYD’ye gönderilen 4 bin TIR ile ilgili neden soru sormuyorsun” diye sert çıktı.

HACI YAKIŞIKLI