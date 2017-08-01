Su ısıtmak için yakılan ocak, aşhaneyi küle çevirdi
Karaman’da su ısıtmak için yakılan ocaktan sıçrayan kıvılcımlar evin bahçesindeki ahşap aşhaneyi yakarak kullanılamaz hale getirdi.01 Ağustos 2017 Salı 12:19
Olay, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Dönmez’e ait evde engelli eşi, su ısıtmak için aşhanedeki ocağı yaktı. Bir süre sonra yakılan ocaktan sıçrayan alevler, aşhanenin ahşap kısmına sıçradı. Bahçedeki aşhanenin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, aşhane kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.