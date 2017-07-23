Su geçirmez telefon 3 can kurtardı

Adana'da saat 15.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü'nde meydana gelen olayda, Murat Selçuk Aygün, Murat Işık ve Ferdi Bozkurt, deniz bisikleti kiralayıp gölde gezmeye başladı. Oldukça açılan ve çok iyi yüzme bilmeyen gençlerin içinde bulunduğu deniz bisikleti hızla su almaya başladı.

SU GEÇİRMEZ TELEFONUYLA POLİSİ ARADI

Batmak üzere olan deniz bisikletinde su içinde kalan 3 gençten Murat Selçuk Aygün, su geçirmeme özelliği bulunan akıllı telefonu ile '155 Polis İmdat' hattını arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Deniz Polisi, botla, deniz bisikletinin bulunduğu bölgeye gitti.

3 GENÇ KURTARILDI

Gençlerden biri suda, diğer 2'si ise tamamen suya gömülmüş deniz bisikletine tutunurken bulan polis, tekneye alarak karaya çıkardı. Kurtarılanlardan Murat Selçuk Aygün, su geçirmeyen telefonu sayesinde yardım istediklerini belirterek, polislere teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 genç ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.