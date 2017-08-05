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Su faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Türksat ve Bankalararası Kart Merkezi arasında imzalanan protokol ile abonelerin faturalarını e-devlet üzerinden yapabilmesine olanak sağladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
Su faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Türksat ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde aboneler su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilecek. İSKİ'nin, ayrıca su faturalarının üzerine karekod koyarak, abonelerine 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi yöntemiyle daha hızlı ve güvenli fatura ödeme imkanı sağladığı vurgulandı

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
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