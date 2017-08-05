Su faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Türksat ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde aboneler su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilecek. İSKİ'nin, ayrıca su faturalarının üzerine karekod koyarak, abonelerine 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi yöntemiyle daha hızlı ve güvenli fatura ödeme imkanı sağladığı vurgulandı