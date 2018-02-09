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Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı

İçme suyu aramak için kazılan kuyudan doğal gaz fışkırdı. Fışkırmanın etkisiyle 6 saat süren yangın meydana geldi.

09 Şubat 2018 Cuma 20:48
Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan doğal gaz fışkırdı. 6 saat boyunca devam eden yangın üzerine Konya Maden Tetkik Arama (MTA) şubesinden ekipler inceleme yapmak üzere gelecek harekete geçti.

İÇME SUYU BEKLERKEN GAZ ÇIKTI

Ulukışla'nın Alpagut Mahallesi'nde Mehmet Can isimli vatandaş bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başladı.

MADEN TETKİK ARAMA İNCELEME YAPACAK

Bu olay üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, 6 saattir devam eden yangın için Maden Teknik Arama şubesinden ekiplerin geleceği ve inceleme yapacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:48
  1. niğde
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