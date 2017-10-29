Şu an saat kaç diye soran milyonlarca vatandaş özellikle cep telefonların ve bilgisayarların saatleri geri alınması sebebiyle bir hayli kafası karıştı. Peki aslında şuan saat tam kaç? Kış saati uygulamasına geçilmemesi sebebiyle Türkiye'de saatler geri alınmadı. Hal böyle olunca"şuan saat kaç" konusu en popülerler listesine girdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Tüm Türkiye'de saat kaç olduğunu merak edenler ise haberimizde yanıtını bulacak. İşte saatleri geri alınması ve SAAT KAÇ ile ilgili tüm detayları

ŞUAN SAAT KAÇ?

Dünyanın bir çok ülkesinde saatler geri alındı. Kış saati uygulamasına geçildi. Fakat Türkiye'de saatler geri alınmadı. 29 Ekim 2017 tarihi itibariyle saatler geri alınmamıştır. Fakat akıllı telefonların saatleri kış saatine çekmesi nedeniyle kafa karışıklığı olmuştur. Evinizdeki saatlere uymanız uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

TELEFON SAATLERİ NASIL DEĞİŞİR?

Telefonları otomatik saatleri geri alan ve şuan saat kaç diye sonra vatandaşlardan olmak istemiyorsanız saat ayarlarınızı güncelleyin. Avrupa ülkelerinde saatlerin geri alınması sebebiyle tüm telefonları saatleri değişti. Kış saati uygulamasına geçiş sırasında mutlaka Android ve iPhone'larda saat ayarı yapmanız gerekiyor.

iPhone için;

Sırasıyla Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakın ve manüel olarak saatini geri alın

Android için;

Sırasıyla Ayarlar > Tarih ve Saat bölümüne girin. Yeni ekranda yer alan "Otomatik tarih ve saat" ile "Otomatik saat dilimi" ayarlarını pasif konuma getirin ve manüel olarak saatini geri alın

Bilgisayar için;

Ekranın sağ alt köşesindeki saat simgesine tıklayın. Tarih ve saat ayarlarını değiştir bağlantısına gidin. Tarih ve Saat sekmesinde Saat dilimini değiştir butonuna tıklayın. Saat Dilimi Ayarları penceresinde listeden bulunduğunuz veya size en yakın olan şehri seçin (bölge, ülke). Tamam butonuna tıklayın.

BU SENE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

SAATLER NEDEN GERİ ALINMADI?

İstanbul Teknik Üniversitesi, bir yılını dolduran yaz saati uygulaması hakkında rapor hazırlayarak Enerji Bakanlığı'na sundu. İTÜ heyeti hazırladığı raporda, yaz saati uygulamasının etkilediği saatlerdeli elektirk tüketimini bir yıl önceki tüketim oranıyla gün gün karşılaştırdı. Çıkan sonuçlara göre, bir yılda elde edilen toplam tasarruf 1 milyon 300 bin megawaat saati aştı. Yani, tek zamanlı tarifelerde 540 milyon TL, üç zamanlı tarifeler için 801 milyon TL tasarruf sağlandı.

Raporda, kış aylarında iş dönüşünün karanlık saatlere denk gelmesiyle 17:00-22:00 saatleri aralığında aşırı elektrik tüketiminin olduğu belirtildi. Sürekli yaz saati

uygulamasına geçilmesiyle havanın geç kararması sonucu bu saatlerdeki tüketimin de azaldığı ifade edildi. Uzmanların görüşü, bu nedenle gün içi piyasada fiyatların artışının da engellendiği yönünde.

Rapora göre, bu tasarruf ile akşam saatlerinde güç sisteminin hareket kabiliyeti önemli oranda yükselirken elektrik tüketiminin bir iki yıl içinde ulaşacağı seviye göz önüne alındığında, talebi karşılamak için yaklaşık 2 milyar dolarlık santral yatırımı zorunluluğunun da önüne geçilmiş olundu.

Hazırlanan raporda sık sık şikayet edilen öğrencilerin sabah gün ağarmadan yola çıkması konusuna da yer verildi. Özellikle batıdaki büyük şehirlerde bu durumun önüne geçmek için okul başlangıç saatlerinde valilikler aracılığı ile düzenlemeye gidildiği, böylece sorunun çözüldüğü vurgulandı.