Su altında kalan otomobile ne yapılır?

İstanbul’da ani bastıran yağmur adeta hayatı durdurdu. Birçok ev, işyeri ve yol yağmur suyuna teslim oldu. Haliyle yüzlerce otomobil de su altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Kimi araç otoparkta park halindeyken, kimisi de yoldayken sel suyuna kapıldı. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor?

'Sakın marşa basmayın!'

Oto tamir ustalarından aldığımız bilgilere göre; su altında kalan araçlar için yapılacak en büyük hata marşa basmak. Zira marşa basıldığı an yağmur suyu olduğu gibi motor bloğuna doluyor ve motor kullanılamaz hale geliyor. Bu durumda araç sel suyundan dolayı perte çıkıyor. Eğer araçta kasko varsa sigorta aracın masrafını karşılıyor. Tabii burada poliçenin kapsamı da önemli. Sigorta poliçesinde bu durumla ilgili ek teminatın dahil edilmiş olması gerekiyor.

Bunun dışında, sel ve su baskını dışında, sürücünün yüksek seviyedeki suyun içinde aracını sürmeye çalışması durumunda sigorta şirketi zararı karşılamayacaktır. Bu nedenle sürücülerin yüksek su birikintilerine karşı temkinli olması gerekiyor.

'Su çekilene kadar beklemek gerek'

Otomobili su altında kalan sürücünün, aracı su çekilene kadar olduğu yerde bırakması gerekiyor. Ardından otomobil çekiciyle çekilene kadar ne olursa olsun marşa basmaması önemli. Çünkü motor bloğuna az miktarda su girmesi bile soruna neden olacaktır. Ne olursa olsun ilk kontrolün yetkili veya özel servis tarafından yapılması tavsiye ediliyor.

Ayrıca otomobillerin kapı filtrelerinin sağlam olduğu sürece içeri su sızmasının da olukça zor olduğu belirtiliyor. Fakat filtrelerde kaçak olması durumunda aracın içine sel suyu girebilir ve aracın iç döşemelerine zarar verebilir. Bu nedenle bakım zamanlarında araç kapı filtrelerinin de kontrol edilmesi gerekiyor.