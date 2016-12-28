Cloudflare

STV'nin o dizisi 15 Temmuz darbe girişiminde...

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun Samanyolu TV'de yayınlanan diziler ve FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan reklam ve afişler de inceleme başlattı

STV'nin o dizisi 15 Temmuz darbe girişiminde...
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:47
Bu haber 15.780 kez okundu

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, örgütün çektirdiği sinema filmlerinin yanı sıra FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan dizi, reklam ve afişler de incelendi.

SAMANYOLU TV'DEKİ O DİZİLER

En büyük başarısını ‘Sır Kapısı, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tek Türkiye, Kollama, Şefkat Tepe, Küçük Gelin, Çınarın Gölgesinde, Nizama Adanmış Ruhlar Ekip-1 ve Sungurlar, Ötesiz İnsanlar’ adlı dizileriyle yakalamıştır. ‘Sır Kapısı’, kitlelerde bıraktığı tesirle dikkat çekmiştir.

ŞEFKAT TEPE: Dizide Peygamber Efendimizin ‘ışık huzmesi halinde kamyon kasasında canlandırılması’, infial uyandırmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu özellikle bu dizi için geniş bir rapor hazırlayacak

 

(Haber7)

 
Etiketlersamanyolu tvşefkat tepeFETÖ15 Temmuz darbeTelevizyon Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ertuğrul'un kararı ne olacak?Ertuğrul'un kararı ne olacak?

Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü için heyecan…

İşte mavi tık olmadan mesajları okumanın yolu!İşte mavi tık olmadan mesajları okumanın yolu!

Küçük bir hile WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan ve mavi tik göndermeden…

STV'nin o dizisi 15 Temmuz darbe girişiminde...STV'nin o dizisi 15 Temmuz darbe girişiminde...

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun Samanyolu TV'de yayınlanan diziler…

Ey Kemalistler ‘Sobacıoğlu’ Soner sizi çok fena kandırıyor… Açın artık gözünüzü!Ey Kemalistler ‘Sobacıoğlu’ Soner sizi çok fena kandırıyor… Açın artık gözünüzü!

Kendisini ‘Vatansever, Antiemperyalist ve Kemalist’ olarak lanse eden Soner Yalçın’ın…

Hürriyet'ten inanılmaz manşet!Hürriyet'ten inanılmaz manşet!

Doğan Medya'nın amiral gemisi Hürriyet, bugün inanılmaz bir manşete imza…

Kızı için kesenin ağzını açtı… Ağaoğlu’nun hediyesi böyle olduKızı için kesenin ağzını açtı… Ağaoğlu’nun hediyesi böyle oldu

İşadamı Ali Ağaoğlu kızı Sena Ağaoğlu için kesenin ağzını açtı.

Sosyal medyada terör destekçisi 10 bin kişiye takipSosyal medyada terör destekçisi 10 bin kişiye takip

İçişleri Bakanlığı, son 6 ay içerisinde, sosyal medyada teröre destek…

Suikast ile araları bozulmadı diye kudurdular!Suikast ile araları bozulmadı diye kudurdular!

Yazdığı bir haberle Türkiye siyasetine yön veriyordu The Economist. Şimdi…

Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevapMete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap

Güvenlik Uzmanı Yarar, Fırat Kalkanı operasyonunu eleştirenlere ve Suriye'de ne…