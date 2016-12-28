STV'nin o dizisi 15 Temmuz darbe girişiminde...

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, örgütün çektirdiği sinema filmlerinin yanı sıra FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan dizi, reklam ve afişler de incelendi.
SAMANYOLU TV'DEKİ O DİZİLER
En büyük başarısını ‘Sır Kapısı, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tek Türkiye, Kollama, Şefkat Tepe, Küçük Gelin, Çınarın Gölgesinde, Nizama Adanmış Ruhlar Ekip-1 ve Sungurlar, Ötesiz İnsanlar’ adlı dizileriyle yakalamıştır. ‘Sır Kapısı’, kitlelerde bıraktığı tesirle dikkat çekmiştir.
ŞEFKAT TEPE: Dizide Peygamber Efendimizin ‘ışık huzmesi halinde kamyon kasasında canlandırılması’, infial uyandırmıştır.
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu özellikle bu dizi için geniş bir rapor hazırlayacak
(Haber7)