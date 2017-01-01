Stüdyo dairede indirim fırsatı

İmar yönetmeliğinin 1 Temmuz’da değişmesiyle birlikte 1+0 stüdyo daire satış fiyatlarında fırsat doğdu. Stüdyo dairelerin satış fiyatları yönetmeliğin konuşulduğu nisandan itibaren 3 ayda metrekare başına 800 TL’ye kadar ucuzladı. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere yatırım yapmak isteyenlerin önde gelen tercihleri arasında yer alan stüdyo dairelerde her bütçe için fırsatlar bulunuyor.

FİYAT HIZLI DÜŞTÜ

Konut firmalarının proje lansmanında uygun fiyatlarlar sunmak için ürettiği stüdyo daireler, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni imar kanunu ile artık üretilemeyecek. 1+0 stüdyo daireler yerine en küçük 28 metrekare ve 1+1 daireler inşa edilecek. Yönetmelik değişikliğinin kamuoyuna yansıdığı nisan ayından itibaren de İstanbul’daki stüdyo dairelerin satış fiyatlarında metrekare başına 800 TL’ye yaklaşan düşüşler yaşandı. Bu düşüş İstanbul’da konut fiyatlarının aşağı seyretti döneme denk gelse de, normal daire satışlarındaki metrekare başına ortalama fiyat düşüşleri 300 TL oldu. Stüdyo dairelerdeki fiyat düşüşlerinin normal dairelerden daha hızlı olması yatırım amacıyla kolayca el değiştiren stüdyo daireler için de fırsat doğurdu. Beşiktaş Abbasağa’da havuzlu lüks bir stüdyo dairenin metrekare fiyatı mart ayında 7.800 TL iken bugün 7 bin TL’ye kadar düştü. Eyüp Kemer Country’deki lüks bir rezidansın metrekare fiyatı mart ayında 8 bin TL iken bugün 7 bin 200 TL’ye kadar geriledi. Kadıköy Fikirtepe’de ise inşaat halindeki stüdyo dairelerin fiyatları da metrekaresi 8 bin TL’den 7 bin 300 TL’ye indi.

1 MİLYON 450 BİN TL

Star'ın haberine göre, stüdyo dairelerin fiyatları bulunduğu semte ve konut projesine göre değişiyor. Bahçelievler’de 90 bin TL’ye stüdyo daire bulmak mümkünken Beşiktaş’ta lüks bir sitedeki stüdyo dairenin fiyatı ise 725 bin TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul’da stüdyo daire fiyatının en yüksek olduğu yer ise, stüdyo daire cenneti olarak da bilinen Şişli oldu. Nişantaşı’ndaki 26 metrekare büyüklüğe sahip lüks projelerde yer alan stüdyo dairelerin fiyatları 1 milyon 450 bin TL’ye kadar yükseliyor. Stüdyo dairenin bir başka merkezi Ataşehir’de ise stüdyo daire fiyatları 545 bin TL’ye kadar çıkıyor. Öte yandan stüdyo daireler yeni markalı konut projelerinin yükseldiği Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüp, Güngören, Sancaktepe ve Pendik’te ise her bütçeye uygun fiyatlara alacı buluyor. Ortalama fiyatların 150 bin TL’den başladığı bu ilçelerde stüdyo daire fiyatları 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİNDE TALEP ARTACAK

Stüdyo dairelere olan talebin ve daire fiyatlarının üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte artması bekleniyor. 1+0 daireler İstanbul’da üniversite öğrenimi için il dışından gelen öğrencilerin ilk tercihi arasında yer alırken, aileler stüdyo daireleri kiralamak yerine satın alarak 4 yıl sürecek üniversite eğitimi süresince emlak yatırımı da gerçekleştiriyor.