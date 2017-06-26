Stres çarkından sonra yeni çılgınlık: Mini ok!

Vatan gazetesinde yer alan habere göre 20 metre mesafeden bile kürdan fırlatabilme özelliğine sahip olan oyuncağın, bir bardağı kırabilecek şiddette etki bıraktığı belirtiliyor.İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği oyuncak, kürdan yerine iğne de fırlatabiliyor.

Kürdan yerine iğne kullanılmasının daha büyük yaralanmalara neden olacağının altını çizen Çin basını, “Bu oyuncak bir ‘çılgınlık’. Çocukların ilgisi çok büyük. Kör olmaya neden olabilir. Acilen yasaklanması gerekir” yorumunda bulundu.