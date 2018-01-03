‘Stratejik yatırımların anahtarı ‘TVF’ olacak’

Fonun stratejik yatırımlara katılması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yolla Türkiye’nin dünyadan daha çok kaynak çekebileceğini ifade etti.

Türk Hava Yolları, Çaykur, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri A.O. gibi dev şirketleri bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) büyüme ve kalkınmadaki payının artırılması için hızlı adımlar atılacak. Fonun görevleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TVF bünyesine alınan şirketlerin performansını ve değerini arttıracak bir strateji izlenmesi gerektiğine işaret etti. Şimşek, “Bunun için şirketlerin ciddi şekilde yeniden yapılanması sağlanmalı ve önü açılmalı, süratle büyümeleri hedeflenmeli” dedi.

FONA YENİ ŞİRKET SİNYALİ

TVF’nin yeni şirketlerin katılımıyla güçlenip büyümesi gerektiğine temas eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fon hem teknoloji hem de savunma ve havacılık gibi stratejik yatırımlara, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak girişimlere katılmalı ve öncülük etmeli. Kamu altyapı yatırımlarına da finansman sağlayabilmeli. Fon, ortaya koyduğu performansla dünyadan kaynak çekmelidir. Bu kaynaklar uzun vadeli ve sermaye biçiminde olmalı, ülke borcunu artırıcı veya borç biçiminde değil. Bu fonksiyonları yerine getiren bir varlık fonu ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlar.”

İSTİHDAMDA REKOR ARTIŞ

2017 büyüme oranını yüzde 5,5 olarak ilan eden Şimşek, bunu istihdamı ve yatırımı arttırmaya dönük önlemlere bağladı. 2017’de istihdamın güçlü seyrettiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu: “Eylül itibari ile 1,2 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. Bu rakam 2006- 2016 dönem ortalamasının 2,3 katıdır. Bu çok ciddi bir başarıdır. İstihdam artışı bu yıl tüketimi ve büyümeyi destekleyecek. Önümüzdeki dönemde de yatırım yaparak istihdam sağlamaya devam edeceğiz. İstihdamın tüketim üzerinde kredi artışı kadar önemi vardır.”

KOBİ’lere 140 milyar

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yatırımlara olumlu etki ettiğini dile getiren Mehmet Şimşek, şunları söyledi: “Fon aracılığıyla geçen yıl 202 bin şirkete 210 milyar liralık kaynak kullandırdık. Kredilerin yüzde 75’ini de KOBİ’ler kullandı. Sonucu meydanda. Bu yıl da 140 milyar liralık daha kaynak kullandıracağız. Bakanlar Kurulu imzasına açıldı. Bunu da uzun vadeli sanayi yatırımları ve ihracatı destekleyerek ekonomik katma değeri maksimize edecek alanlara yönlendireceğiz.”

Vergi reformu yolda

2018’de vergi reformu alanında dört kanunda düzenleme yapılacak. Söz konusu reform; Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, Vergi Usul Kanunu Tasarısı, Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Tasarısı’ndan oluşuyor. Vergi reformları kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilecek. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile yerli üretim ve yatırım teşvik edilecek. Üretim ve ihracatta KDV yük olmaktan çıkarılacak.