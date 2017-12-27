Stratejik ürüne destek yağacak

KOSGEB’in projelendirdiği Stratejik Ürün Destek Programı’na başvurular gelecek hafta başlıyor. Makine-teçhizat, yazılım ve personel gideri, bilgi transferi ile test ve analizinin desteklendiği programın destek üst limiti 5 milyon lira olarak belirlendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Desteklemeyi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı’nı başlattı. Aralık ayında başlatılan program ile yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sayesinde cari açığın da azaltılması hedefleniyor.

DESTEK ÜST LİMİTİ

Stratejik Ürün Destek Programı’na başvurular, 1 Ocak ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. Ön değerlendirme ve teknik-mali raporlar ise en geç 15 Mayıs 2018’e kadar Uygulama Birimi tarafından KOSGEB Başkanlığı’na gönderilecek. Kurul değerlendirmesi 16 Mayıs-30 Haziran 2018 arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında makine-teçhizat, yazılım ve personel gideri, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune ile hizmet alımı gibi unsurlar desteklenecek. Destek üst limiti, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 5 milyon TL olarak belirlendi. Destek programı için KOBİ’lerin, büyük bir işletme işbirliğiyle başvuru yapmasında fayda görüldüğü kaydediliyor.

EK SÜRE VERİLEBİLİR

Proje süresi en az 36 ay olup, kurul kararı ile altı aya kadar ek süre de verilebiliyor. Söz konusu destekten bir defa faydalanılabiliyor. Öte yandan; KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ndan yararlanan bir işletme, aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programı’ndan yararlanamayacak. Uzmanlar, detaylı bilgi için KOSGEB müdürlükleri ile irtibata geçilebileceğini veya www.kosgeb.gov.tr adresine ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Belirlenen ürün grupları

Kimyasallar ve kimyasal ürünler,

-Temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemeler,

-Bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler,

-Elektrikli teçhizat,

-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman,

-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork),

-Diğer ulaşım araçları. (30.99 hariç),

-Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler,

-Diğer metalik olmayan mineral ürünler.

KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLDULAR

Devlet desteğiyle iş hayatına atılan girişimciler, kendi işlerinin patronu oldular. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyette bulunan genç girişimciler, şimdi emeklerinin karşılığını almaya başladı.

30 BİN TL HİBE ALDI

Projesi olup sermaye bulamayan girişimcilere devlet sermaye ve ekipman desteği veriyor. Tarımdan hayvancılığa, tekstilden teknolojiye kadar çok farklı alanlarda destek alan birçok genç girişimci kendi işinin patronu oldu.

Antalya’da, Genç Çiftçiler Projesi kapsamında devletten 30 bin lira hibe desteği alarak işini büyüten genç girişimci Çağrı Önel, yılda 30 tona yakın istiridye mantarı üretiyor.

İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİYOR

Devletten aldığı destekle işini büyüttüğünü belirten Önel, “Yılda 30 tona yakın istiridye mantarı üretiyorum. Ürettiğim mantarları kilogramı 5,5 liradan toptan olarak tüccara veriyorum. Ayda bir hasat yapılabiliyor. Ürünün satışında herhangi bir zorluk yaşamıyorum. İstiridye mantarına talep iyi. Mantarcılık az zahmetli ve kârlı bir iş. Bütün genç girişimcilere bu işi öneriyorum” dedi.

KAZ ÇİFTLİĞİYLE İLÇESİNE UMUT OLDU

Aksaray’ın göç veren ilçelerinden Gülağaç’ta kaz çiftliği kuran Mustafa Mayacı, ilçesinde pek çok kişiye örnek oldu. 13 bin metrekarelik alanda 2 bin dolayında damızlık kaz üreten Mayacı, restoranlara ve otellere satış yapıyor. Çevresine örnek olan Mustafa Mayacı, ayrıca tecrübelerini paylaştığı 5 kişinin daha kendi çiftliklerini kurmalarına yardımcı oldu. Taleplere yetişmekte zorlandığını ifade eden Mayacı, “Kaz etine sürekli artan bir rağbet var. Çiftliğimdeki kazların hepsini hemen satabilirim. Ama damızlık için kullandığımdan dolayı yavru için bekletiyorum” dedi.