Stoklara açık artırma formülü

Gayrimenkul sektöründeki daralma, inşaat şirketlerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Geçmiş yıllarda bir çok projede kapanın elinde kalan daire ve ticari alanların benzerlerini stoklarında barındıran şirketler, artık sıranın bunlara geldiğini düşünerek işin erbabı olan şirketlerle anlaşma yoluna gidiyor ve açık artırma yoluyla canlanmayı sağlamayı planlıyor.

ANAHTAR TESLİM MÜLKLER

Ocak sonunda TOKİ’nin 24 ilde yer alan 135 arsası için gerçekleştirdiği açık artırmalı satışın ardından şubat ayında bu kez ağırlıklı olarak özel sektör eliyle inşa edilen projelerdeki anahtar teslim konut ve iş yerleri için satış yapılacak. İstanbul odaklı gerçekleştirilecek müzayedelerde 75 bin liradan başlayan ticari üniteler için teklif vermek mümkün. Satışı yapılacak gayrimenkullerin bulundukları lokasyonlar ise, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ataköy, Sefaköy ve İzmit olarak sıralanıyor.

TAKAS FIRSATI DA VAR

Kanal İstanbul güzergahına yakınlığı nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan Emlak Konut Başakşehir-Kayabaşı Evleri, Bahçekent Emlak Konutları’nın rağbet görmesi beklenirken, Özyurtlar İnşaat’ın iddialı rakamları, Gül Projenin ise takas fırsatı, alışverişin yarış havasında geçeceğinin işaretleri olarak görülüyor.

REKOR NEF’TE

2017’in son haftalarında noter onayıyla, iki günde 497 konutluk projenin tamamını satarak kırdığı rekoru kamuoyu ile paylaşan Nef, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği açık artırmalı ticari alan satışında yeni bir rekora daha imza atmıştı. Binden fazla yatırımcının katıldığı açık artırmada 9 saat içinde vergiler dahil 249 milyon liralık peşin satış yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul’un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticari alanın yüzde 94’ü sahiplerini buldu.

BAKANLIĞIN KONUTLARI 8 ŞUBAT’TA SATIŞTA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan Emlak Konut Başakşehir-Kayabaşı Evleri, Bahçekent Emlak Konutları ve Körfezkent 3. Emlak Konutları’nda yer alan konutlar Turyap aracılığıyla 8 Şubat’ta satışa çıkıyor. Konutlar, TURYAP tarafından düzenlenecek açık artırmaya da, açık teklif yöntemi ile satışa sunulup sahiplerini bulacak. Şişli’de gerçekleştirilecek açık artırmaya konu olan konutların fiyatları 162 bin 624 TL’den başlıyor. Tamamı oturuma hazır olan konutların tipleri ise, 1+1’den 4+1’e kadar değişiyor. Satış sürecine katılmak için minimum 5 bin TL’den başlayan teminat ödemek yeteli olacak. Satış onaylandığında bedelin yüzde 25’i peşin, kalan miktar ise 3 ay sonra nakit ya da kredi ile ödenebiliyor.

GÜL İNŞAAT, 10 PROJESİNDEN DAİRE SATIYOR

Gül İnşaat’ın 10 projesindeki 200’ün üzerinde konut ve iş yerleri Turyap aracılığı ile açık artırma usulü ile 6 Şubat 2018 Salı günü satılacak. Açık artırmada 75 bin TL’den başlayan işyerleri ve 198 bin TL’den başlayan konutlar için teklif alınacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler için açık artırmaya Türkiye’nin her ilinden katılma imkânı var. Hemen teslim ve hemen tapu fırsatının sunulduğu Gül İnşaat gayrimenkulleri için emlak takas sistemi ile ödeme yapılabiliyor. Gayrimenkuller için yüzde 20 peşinat ödendiğinde, 36 ay vade yapılıyor.

Hangi projeler yer alacak?

-Kalekent

-Vista Konakları

-Nursan Konakları l Kübist

-Beycity AVM

-Pelikan Hill

-Ataköy Suit

-Gülpark Suit

-Sefaköy Özgür Rezidans

-Gül Proje Express

ÖZYURTLAR, ESENYURT’TAKİ TİCARİLERDE İDDİALI

Bugüne kadar Türkiye’nin tapu işlemlerinde lider ilçesi Esenyurt sınırları içinde 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding geçen hafta Eskidji Müzayedecilik ile el sıkıştı. Şirket, ticari gayrimenkullerin satışı için geri sayımda. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bugüne kadar tüm yatırımcılarına kazandıran projeler ürettiklerini belirterek, yatırımcıların Eskidji Müzayedecilik sistemi üzerinden, fırsat niteliğinde uygun şartlarda satışa sunulacak olan ticari gayrimenkullerle ilgili açıkladıkları listeyi incelemelerini istedi. 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen açık artırmada N Logo projesinde yer alanlar başta olmak üzere 100’e yakın ticari ünite görücüye çıkarılacak.